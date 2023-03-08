Хави: Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером в «Барсе». Много раз думал, стоит ли оно того

«Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня есть семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером “Барсы” невыгодно.



Тяжело, когда тебе говорят, что ты нехороший или что ты не такой. У тебя есть характер. Иногда ты не узнаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя убивают.



Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером “Барсы”. Во многих случаях я спрашивал себя, стоил ли оно этого. Мне ничего не нужно в финансовом плане… но я из “Барсы” и хочу помочь клубу», — цитирует Хави Marca.