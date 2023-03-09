«Кайрат» одержал первую победу в КПЛ-2023

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу алматинской команды.

Автором первого гола стал Артур Шушеначев. Он вывел «Кайрат» вперед на 39-й минуте. На 75-й Жоао Пауло закрепил успех алматинцев, забив павлодарцам второй гол.

Однако увезти сухую победу «Кайрату» не удалось. На 81-й минуте счет размочил Мирас Турлыбек.

Точку же во встрече поставил Еркебулан Сейдахмет, забивший на 87-й минуте третий гол в ворота соперника.

Отметим, что для «Кайрата» эта победа стала первой в КПЛ-2023.