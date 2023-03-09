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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал первую победу в КПЛ-2023

«Кайрат» одержал победу над «Аксу» в матче второго тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу алматинской команды.

Автором первого гола стал Артур Шушеначев. Он вывел «Кайрат» вперед на 39-й минуте. На 75-й Жоао Пауло закрепил успех алматинцев, забив павлодарцам второй гол.

Однако увезти сухую победу «Кайрату» не удалось. На 81-й минуте счет размочил Мирас Турлыбек.

Точку же во встрече поставил Еркебулан Сейдахмет, забивший на 87-й минуте третий гол в ворота соперника.

Отметим, что для «Кайрата» эта победа стала первой в КПЛ-2023.

Ранее в этот игровой день «Астана» одержала победу над «Жетысу», «Ордабасы» уверенно переиграл «Шахтер», а «Актобе» разгромил «Окжетпес».

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