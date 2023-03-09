Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?

Марио Балотелли всего 32 года, но он будто прожил жизнь трижды. Итальянец играл за сборную, брал серию А и Лигу чемпионов с «Интером», АПЛ — с «Сити», а еще поиграл за «Милан» и «Ливерпуль». У футболиста местами была великолепная карьера, но тяжелый характер Супер Марио все испортил и завел его на дно.

Последним достойным клубом, в котором Бало играл хорошо, можно назвать «Ниццу». Во Франции итальянец стал лучшим бомбардиром клуба в XXI веке и прокачал трансферную стоимость — после провала в «Ливерпуле» 26-летний игрок стоил всего 6 миллионов евро. Зато по ходу игры в «Ницце» подорожал до 24 миллионов и, кажется, был близок к реанимации карьеры.

Однако Балотелли покинул обожавших его «орлов» чуть ли не со скандалом — в перспективе появился «Марсель». Зимой 2019 года Марио все же переехал на «Велодром» на полгода — отпахал ударно, забив 8 мячей в 15 встречах. В «Марселе» хотели оставить нападающего, но не хватило денег на зарплату — и здесь отличный период итальянца и закончился.

Дальше были «Брешия», «Монца» и «Адана», и опять гремели скандалы. Так, в «Брешии» Бало рассорился с болельщиками (своими и чужими — на почве расизма) и ругался с тренерами. А еще пропускал тренировки и отказался расторгать контракт по взаимному согласию — в итоге был уволен в одностороннем порядке. В «Монце» он поиграл более-менее тихо, но продлевать его документ тоже не стали. А вот в «Адане» Марио повеселился — дразнил чужих тренеров и дрался со своими. За это в конце и вылетел из Турции — подобрать его согласился швейцарский «Сьон».

И хотя кажется, что нужно быть очень рисковым, чтобы брать футболиста с такой историей, в «Сьоне» пошли на этот шаг. Владелец швейцарского клуба взбалмошный и отлично подходит Марио по характеру. Кристиан Константин (так зовут владельца) сам дрался с тренерами, регулярно их увольняет (больше 40 выгнанных специалистов за 20 лет) и с футболистами тоже расстается легко. Так, когда несколько игроков «Сьона» отказались сокращать зарплату в пандемию, Константин их просто выгнал — девять человек за раз.

Такой человек вряд ли боится Супер Марио — но он, вероятно, последний в мире, кто еще готов терпеть итальянца. Однако вместо того чтобы осознать это, Балотелли разбазаривает последний шанс. Меньше чем через месяц после переезда в Швейцарию он напился и пропал со связи на несколько дней; еще через три крутил средние пальцы болельщикам соперников. За это чиновники отстранили его на одну игру, а он в ответ обвинил их в связях с мафией.

Такая ретивость не оправдалась на поле — пусть Бало и лучший бомбардир клуба в этом сезоне, на его счету всего пять мячей, три из которых — с пенальти. Последний раз с игры итальянец забивал в октябре, а «Сьон» тем временем катится вниз и уже стоит на вылет. Впервые за много-много лет.

На этом фоне болельщики совершенно справедливо возненавидели самого дорогого игрока команды, к тому же еще и капитана — поэтому на матче с «Санкт-Галленом» 25 февраля вывесили баннер «Потей или уходи» и вдобавок сожгли несколько футболок с фамилией Балотелли.

После этого было много событий. Например, через два дня команду возглавил Кристиан Константин — да-да, владелец «Сьона». Он же вывел парней на кубковый матч против «Лугано» и проиграл там 0:3, а Бало не отметился ничем. 5 марта был новый матч против «Лугано», на этот раз в чемпионате — там тренер-владелец уже заменил Марио в перерыве, потому что итальянец был бесполезен. «Сьон» сыграл вничью 1:1.

Теперь у швейцарцев новый тренер — Давид Беттони, работавший в «Реале» с Зиданом. Но, как показывает практика, с новыми специалистами у Балотелли редко складываются хорошие отношения, а Беттони — уже четвертый тренер «Сьона» в этом сезоне. Кажется, нужно поглядывать за Суперлигой — есть вероятность, что скоро там начнут жечь гораздо больше футболок Супер Марио.