Кварацхелия опередил Миранчука в борьбе за награду игроку месяца в Серии А
Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в Серии А.
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в Серии А.
Об этом сообщает пресс-служба турнира. В последнем матче грузин принял участие в четырёх матчах, в которых он забил три гола и отдал один голевой пас.
На звание лучшего игрока в феврале также претендовали Алексей Миранчук, Виктор Осимхен и Анхель Ди Мария. Всего в текущем сезоне грузинский хавбек отметился 12 мячами, выступая за неаполитанский клуб.
Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайших конкурентов — «Интер» и «Милан» — на 15 очков. Неаполитанцы в последний раз выигрывали чемпионский титул в 1990 году.