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18:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Кварацхелия опередил Миранчука в борьбе за награду игроку месяца в Серии А

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в Серии А.

Наполи
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Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба турнира. В последнем матче грузин принял участие в четырёх матчах, в которых он забил три гола и отдал один голевой пас.

На звание лучшего игрока в феврале также претендовали Алексей Миранчук, Виктор Осимхен и Анхель Ди Мария. Всего в текущем сезоне грузинский хавбек отметился 12 мячами, выступая за неаполитанский клуб.

Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайших конкурентов — «Интер» и «Милан» — на 15 очков. Неаполитанцы в последний раз выигрывали чемпионский титул в 1990 году.

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