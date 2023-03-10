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18:29 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура подала жалобу в суд против «Барселоны» по делу о консультациях по арбитрам

Как сообщает газета El Mundo, обвинения также предъявлены бывшим президентам клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Розелю.

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Источник: AP 2022

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Испанская прокуратура подала в суд жалобу по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

По ее информации, по данному делу прокуратура предъявляет обвинения футбольному клубу «Барселона» как юридическому лицу, экс-президентам клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Розелю, а также Энрикесу Негрейре и другим. Среди прочего их подозревают в коррупции.

Как считают следователи, в период с 2001 по 2018 год Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

Как передавала ранее газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

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