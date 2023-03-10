Прокуратура подала жалобу в суд против «Барселоны» по делу о консультациях по арбитрам

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Испанская прокуратура подала в суд жалобу по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

По ее информации, по данному делу прокуратура предъявляет обвинения футбольному клубу «Барселона» как юридическому лицу, экс-президентам клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Розелю, а также Энрикесу Негрейре и другим. Среди прочего их подозревают в коррупции.

Как считают следователи, в период с 2001 по 2018 год Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.