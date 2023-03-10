Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Интер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Бохум
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Оренбург
04
Футбол. Премьер-лига
11.03
Торпедо
Урал
Все события
22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Линекера отстранили от работы ведущим главного футбольного шоу BBC

Бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера отстранили от работы ведущим главного футбольного шоу BBC.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Это произошло из-за скандала, который разгорелся после его высказывания. Футболист критиковал новую политику правительства в отношении предоставления убежища иностранцам.

Ранее Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Причиной стало стремление министров запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам. Игрок заявил, что Великобритания принимает гораздо меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны. Он назвал это жестокой политикой, направленной против наиболее уязвимых людей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы же никого из финнов не ударили». Наш лыжник по прозвищу Гангстер
«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за драку
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь