Зинченко второй раз подряд признан игроком месяца в «Арсенале»
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко признан игроком месяца в лондонском клубе по итогам февраля.
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Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко признан игроком месяца в лондонском клубе по итогам февраля.
Об этом сообщает пресс-служба «канониров».
В голосовании болельщиков 26-летний Зинченко набрал 49% голосов, опередив защитника Габриэла Магальяйнса и вингера Букайо Сака.
Для Зинченко это вторая подобная награда в сезоне. Он также признавался игроком месяца в «Арсенале» в январе.