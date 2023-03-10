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10 марта, источник: Sport24

Зинченко второй раз подряд признан игроком месяца в «Арсенале»

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко признан игроком месяца в лондонском клубе по итогам февраля.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

В голосовании болельщиков 26-летний Зинченко набрал 49% голосов, опередив защитника Габриэла Магальяйнса и вингера Букайо Сака.

Для Зинченко это вторая подобная награда в сезоне. Он также признавался игроком месяца в «Арсенале» в январе.

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3:2
Первый тайм: 0:1
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