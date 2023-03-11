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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» сенсационно проиграл «Специи». Лаутаро Мартинес не забил пенальти

Завершился матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Специя» принимала «Интер».

Специя
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Источник: Reuters

Команды встречались на стадионе «Альберто Пикко» в Специи. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Победу одержали хозяева — 2:1.

В первом тайме миланцы имели подавляющее игровое преимущество: они контролировали мяч 65% игрового времени, а также нанесли 16 ударов по воротам «Специи», пять из которых пришлись в створ. На 13-й минуте Лаутаро Мартинес не сумел реализовать пенальти, в итоге свисток на перерыв зафиксировал счёт 0:0.

На 55-й минуте ворота «нерадзурри» поразил хавбек Даниэль Мальдини. На 83-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счёт с пенальти, но спустя две минуты 11-метровый был назначен уже в ворота «Интера». Его реализовал Мбала Н’Зола. Итог — 2:1 — победа «Специи».

«Интер» по-прежнему имеет в активе 50 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Специя» (24) — на 17-м месте.

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Специя
2:1
Первый тайм: 0:0
Интер
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