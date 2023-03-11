Поттер: «Челси» очень верит в Мудрика. Зайти в АПЛ с ходу непросто
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер верит украинского футболиста Михаила Мудрика.
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер верит украинского футболиста Михаила Мудрика.
22-летний Мудрик перешел в лондонский клуб из донецкого «Шахтера» за 70+30 млн евро.
«Безусловно, мы планируем давать Мудрику игровое время. Мы очень сильно верим в него.
Он приспосабливается к новой ситуации. В момент приезда у него фактически было начало предсезонки. Зайти в АПЛ с ходу непросто», — приводит слова Поттера Бен Джейкобс.