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11:32 (мск), источник: Sport24

Поттер: «Челси» очень верит в Мудрика. Зайти в АПЛ с ходу непросто

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер верит украинского футболиста Михаила Мудрика.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

22-летний Мудрик перешел в лондонский клуб из донецкого «Шахтера» за 70+30 млн евро.

«Безусловно, мы планируем давать Мудрику игровое время. Мы очень сильно верим в него.

Он приспосабливается к новой ситуации. В момент приезда у него фактически было начало предсезонки. Зайти в АПЛ с ходу непросто», — приводит слова Поттера Бен Джейкобс.

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