Владелец «Ливерпуля» предложил ввести ограничения на траты в АПЛ

«Масштаб финансовых вызовов в АПЛ постоянно увеличивается. Сама лига необычайно успешна и является главным футбольным соревнованием в мире. Но мы некоторое время размышляли о том, что должны быть ограничения на расходы.



Это нужно для того, чтобы АПЛ не пошла по пути европейских лиг, где один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией. Впечатления зависят от конкуренции, и это важнейший компонент АПЛ», — приводит слова Хенри Liverpool Echo.