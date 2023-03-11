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11:39 (мск), источник: БЕЛТА

В Солигорске и Минске определятся первые полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня определятся первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Чемпион страны солигорский «Шахтер» на своем поле намерен взять реванш у «Торпедо-БелАЗа» за поражение недельной давности в Жодино со счетом 1:2. Финалист прошлого кубкового турнира борисовский БАТЭ в ответном четвертьфинале примет на поле столичного стадиона «Динамо-Юни» бобруйскую «Белшину». Борисовчане практически обеспечили себе выход в полуфинал, разгромив бобруйчан на их поле с результатом 5:0.

Еще два поединка за попадание в полуфинальную стадию состоятся завтра. Футболисты «Слуцка» примут на своем поле мозырскую «Славию». В их первой встрече мозыряне победили со счетом 2:0. В Гродно местный «Неман» встретится с футболистами «Витебска». В первой игре эти соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0.

В финальном матче предыдущего розыгрыша футболисты «Гомеля» переиграли БАТЭ с результатом 2:1. Борисовчане больше всех становились обладателями Кубка Беларуси — у них пять трофеев.

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