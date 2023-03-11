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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании.

Реал
ЭспаньолЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Играли местный «Реал» и «Эспаньол». Финальный свисток Хорхе Фигероа Васкеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли гости: точным ударом с передачи Рубена Санчеса отметился Хоселу. «Реал» отыгрался на 22-й минуте, когда с паса Тони Крооса отличился Винисиус Жуниор.

Второй мяч «Реала» забил защитник Эдер Милитао, откликнувшийся на передачу Орельена Тчуамени. Третий мяч «Реала» на 90+3-й минуте забил Марко Асенсио (пас Даниель Себальос).

«Реал» набрал 56 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Эспаньол» (27) — 13-й.

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3:1
Первый тайм: 2:1
Эспаньол
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