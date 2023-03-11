«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом» в матче чемпионата Испании

Играли местный «Реал» и «Эспаньол». Финальный свисток Хорхе Фигероа Васкеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли гости: точным ударом с передачи Рубена Санчеса отметился Хоселу. «Реал» отыгрался на 22-й минуте, когда с паса Тони Крооса отличился Винисиус Жуниор.