Что творит «Ливерпуль»? Сначала вынесли «МЮ» 7:0, а теперь уступили худшей команде АПЛ

«Ливерпуль», пожалуй, самая удивительная команда Англии. Вскоре после поражения дома от «Реала» со счётом 2:5 последовал разгром «МЮ» — 7:0. И это учитывая, что «Манчестер Юнайтед» находится в отличной форме после ЧМ-2022.

После того фантастического матча прошла неделя. У «Ливерпуля» не было никаких новых травм или дисквалификаций, однако теперь случилось поражение в матче с последней командой АПЛ. Если в прошлом туре Нуньес, Салах и Гакпо сделали по дублю, то теперь не смогли забить «Борнмуту», который пропустил в этом сезоне чемпионата Англии больше всех (51 мяч за 25 туров).

Правда, нужно учитывать, что «Ливерпуль» создал намного больше соперника. По ударам — 14:5 (6:2 — в створ). По ожидаемым голам (xG) — 2.14 против 0.97 также в пользу топ-клуба. Самый явный момент упустил Салах, который с пенальти пробил мимо ворот. Для нападающего это впервые в профессиональной карьере, когда он не попал по воротам с 11-метровой точки. История!

Единственный гол в матче получился невероятно простым — «Борнмут» в два паса прошёл от штрафной до штрафной. И это не была контратака. «Ливерпуль» спокойно успел расставиться, но мяч за четыре секунды дошёл от вратаря до нападающего, который практически вышел один на один с Алисоном. Удивительно, что ван Дейк его всё-таки догнал, но затем упустил. Ещё более удивительно, как «Борнмуту» удалось пройти всё поле и даже не заметить прессинг «Ливерпуля».

«Маленькие вещи делают большую разницу. В результате соперник открыл счёт», — сказал после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Благодаря неожиданной победе «Борнмут» поднялся с 20-го на 16-е место, а «Ливерпуль» остался на пятом. Правда, обе команды могут оказаться ниже по итогам 27-го тура.