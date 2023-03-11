Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Райо Вальекано
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:00
Осер
Ренн
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Брайтон
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Челси
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
53
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Удинезе
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Факел
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Ливерпуль
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
КАМАЗ
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
Урал
01
Все события
20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Что творит «Ливерпуль»? Сначала вынесли «МЮ» 7:0, а теперь уступили худшей команде АПЛ

Ключевой и в чём-то даже исторический момент — это промах Салаха с пенальти.

Борнмут
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Ливерпуль», пожалуй, самая удивительная команда Англии. Вскоре после поражения дома от «Реала» со счётом 2:5 последовал разгром «МЮ» — 7:0. И это учитывая, что «Манчестер Юнайтед» находится в отличной форме после ЧМ-2022.

После того фантастического матча прошла неделя. У «Ливерпуля» не было никаких новых травм или дисквалификаций, однако теперь случилось поражение в матче с последней командой АПЛ. Если в прошлом туре Нуньес, Салах и Гакпо сделали по дублю, то теперь не смогли забить «Борнмуту», который пропустил в этом сезоне чемпионата Англии больше всех (51 мяч за 25 туров).

Правда, нужно учитывать, что «Ливерпуль» создал намного больше соперника. По ударам — 14:5 (6:2 — в створ). По ожидаемым голам (xG) — 2.14 против 0.97 также в пользу топ-клуба. Самый явный момент упустил Салах, который с пенальти пробил мимо ворот. Для нападающего это впервые в профессиональной карьере, когда он не попал по воротам с 11-метровой точки. История!

Источник: Reuters

Единственный гол в матче получился невероятно простым — «Борнмут» в два паса прошёл от штрафной до штрафной. И это не была контратака. «Ливерпуль» спокойно успел расставиться, но мяч за четыре секунды дошёл от вратаря до нападающего, который практически вышел один на один с Алисоном. Удивительно, что ван Дейк его всё-таки догнал, но затем упустил. Ещё более удивительно, как «Борнмуту» удалось пройти всё поле и даже не заметить прессинг «Ливерпуля».

«Маленькие вещи делают большую разницу. В результате соперник открыл счёт», — сказал после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Благодаря неожиданной победе «Борнмут» поднялся с 20-го на 16-е место, а «Ливерпуль» остался на пятом. Правда, обе команды могут оказаться ниже по итогам 27-го тура.

Автор: Григорий Телингатер

Борнмут
1:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы же никого из финнов не ударили». Наш лыжник по прозвищу Гангстер
«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за драку
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь