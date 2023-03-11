Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ноттингем Форест»

Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 18:00 мск.

Хозяева поля открыли счёт на 19-й минуте благодаря забитому мячу нападающего Харри Кейна, точную передачу ему отдал крайний защитник Педро Порро. На 35-й минуте «шпоры» укрепили своё преимущество в счёте, когда Харри Кейн оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

На 62-й минуте Сон Хын Мин с передачи Ришарлисона довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте гости сократили отставание благодаря голу Джо Уорролла. На 90+6-й минуте «Ноттингем Форест» получил право пробить 11-метровый удар, но Андре Айю не смог его реализовать. Встреча завершилась победой «шпор» — 3:1.

По итогам встречи хозяева набрали 48 очков и закрепились на четвёртом месте таблицы чемпионата. «Ноттингем Форест» остался на 14-й позиции (26 очков).