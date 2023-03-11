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11 марта, источник: Чемпионат.com

Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аталанту». Отрыв от второго места — 18 очков

Сегодня, 11 марта, завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Аталанту».

Наполи
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Андреа Коломбо прозвучал в 20:00 мск. Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Первый тайм завершился без голов. Во второй половине встречи неаполитанцы открыли счёт только на 60-й минуте — отличился грузинский вингер Хвича Кварацхелия с передачи Виктора Осимхена.

На 77-й минуте хозяева укрепили своё преимущество благодаря голу Амира Ррахмани, ассистировал ему Элиф Элмас.

Благодаря этой победе «Наполи» набрал 68 очков и ещё сильнее упрочил разрыв от второго места — теперь от миланского «Интера» команду отделяет 18 очков. «Аталанта», у которой 42 очка, осталась на пятой позиции.

В следующем туре чемпионата «Аталанта» на своём стадионе примет «Эмполи» (17 марта), а «Наполи» отправится на выезд к «Торино» (19 марта).

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Наполи
2:0
Первый тайм: 0:0
Аталанта
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