«Шальке-04» и «Боруссия» Д сыграли вничью в рурском дерби

На 38-й минуте Нико Шлоттербек вывел «Боруссию» вперёд. На 50-й минуте Мариус Бюльтер сравнял счёт. На 60-й минуте Рафаэл Геррейру вновь вывел «шмелей» вперёд, на что «Шальке» ответил голом Кенана Карамана на 79-й минуте.

«Боруссия» не сумела догнать «Баварию», которая единолично возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 52 очка. У «Боруссии», располагающейся на второй строчке, 50 очков, а у идущего третьим «Лейпцига» 45 очков. В следующем матче лиги «шмели» сыграют с «Кёльном», а «Шальке» встретится с «Аугсбургом».