«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Холанда с пенальти
Футболисты «Манчестер Сити» на выезде выиграли у «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Кристал Пэлас
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Футболисты «Манчестер Сити» на выезде выиграли у «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Встреча в пригороде Лондона завершилась со счетом 1:0. Мяч с пенальти забил Эрлинг Холанд (78-я минута). В текущем сезоне нападающий сборной Норвегии отметился 28 голами и пятью результативными передачами в 26 играх Английской премьер-лиги.
«Манчестер Сити» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице и отстает на два балла от лидирующего «Арсенала», который сыграл на один матч меньше. «Кристал Пэлас» (27 очков) находится на 12-й строчке.