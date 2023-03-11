«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Холанда с пенальти

Встреча в пригороде Лондона завершилась со счетом 1:0. Мяч с пенальти забил Эрлинг Холанд (78-я минута). В текущем сезоне нападающий сборной Норвегии отметился 28 голами и пятью результативными передачами в 26 играх Английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице и отстает на два балла от лидирующего «Арсенала», который сыграл на один матч меньше. «Кристал Пэлас» (27 очков) находится на 12-й строчке.