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11 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Холанда с пенальти

Футболисты «Манчестер Сити» на выезде выиграли у «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Кристал Пэлас
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в пригороде Лондона завершилась со счетом 1:0. Мяч с пенальти забил Эрлинг Холанд (78-я минута). В текущем сезоне нападающий сборной Норвегии отметился 28 голами и пятью результативными передачами в 26 играх Английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице и отстает на два балла от лидирующего «Арсенала», который сыграл на один матч меньше. «Кристал Пэлас» (27 очков) находится на 12-й строчке.

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Кристал Пэлас
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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