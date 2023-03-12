«ПСЖ» вырвал победу у «Бреста» благодаря голу Мбаппе с передачи Месси на 91-й минуте
Сегодня, 12 марта, завершился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» принимал «ПСЖ».
Сегодня, 12 марта, завершился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» принимал «ПСЖ».
Встреча прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле». Стартовый свисток главного арбитра Марка Болланжье прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась победой гостей — 2:1.
Счёт в матче открыли парижане. Произошло это на 37-й минуте встречи, когда Карлос Солер сумел реализовать голевой момент. Но гости недолго вели в счёте, так как уже через шесть минут «Брест» сравнял благодаря голу Франка Оноры, точный пас которому отдал Ромен дель Кастильо. На 90+1-й минуте гол нападающего гостей Килиана Мбаппе после паса Лионеля Месси принёс команде Кристофа Галтье победу.
По итогам встречи «ПСЖ» набрал 66 очков и увеличил отрыв от идущего на втором месте «Марселя» до 11 очков. «Брест» с 23 очками остался на 15-м месте. В следующем туре парижский клуб сыграет с «Ренном», а «Брест» с «Труа». Обе встречи пройдут 19 марта.