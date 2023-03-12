«ПСЖ» вырвал победу у «Бреста» благодаря голу Мбаппе с передачи Месси на 91-й минуте

Счёт в матче открыли парижане. Произошло это на 37-й минуте встречи, когда Карлос Солер сумел реализовать голевой момент. Но гости недолго вели в счёте, так как уже через шесть минут «Брест» сравнял благодаря голу Франка Оноры, точный пас которому отдал Ромен дель Кастильо. На 90+1-й минуте гол нападающего гостей Килиана Мбаппе после паса Лионеля Месси принёс команде Кристофа Галтье победу.