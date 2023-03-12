Российский футболист «Торино» Миранчук сделал пятую голевую передачу в чемпионате Италии
«Торино» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Лечче», главные тренеры обеих команд были удалены в первом тайме матча.
«Торино» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Лечче», главные тренеры обеих команд были удалены в первом тайме матча.
ТАСС, 12 марта. Футбольный клуб «Торино» со счетом 2:0 обыграл «Лечче» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.
В составе «Торино» забитыми мячами отметились Вилфрид Синго (20-я минута) и Антонио Санабрия (23). Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом. Для него она стала пятой в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, также на счету Миранчука четыре гола в национальном первенстве.
На 33-й минуте матча за неспортивное поведение были удалены главные тренеры команд Иван Юрич («Торино») и Марко Барони («Лечче»). Перед этим сербский полузащитник «Торино» Иван Илич получил желтую карточку за грубый подкат.
«Торино» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. «Лечче» располагается на 15-й позиции с 27 очками. В следующем туре «Торино» примет лидера национального первенства «Наполи» 19 марта, «Лечче» в этот же день встретится на выезде с «Фиорентиной».