Российский футболист «Торино» Миранчук сделал пятую голевую передачу в чемпионате Италии

ТАСС, 12 марта. Футбольный клуб «Торино» со счетом 2:0 обыграл «Лечче» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.

В составе «Торино» забитыми мячами отметились Вилфрид Синго (20-я минута) и Антонио Санабрия (23). Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом. Для него она стала пятой в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, также на счету Миранчука четыре гола в национальном первенстве.

На 33-й минуте матча за неспортивное поведение были удалены главные тренеры команд Иван Юрич («Торино») и Марко Барони («Лечче»). Перед этим сербский полузащитник «Торино» Иван Илич получил желтую карточку за грубый подкат.