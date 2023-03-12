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16:40 (мск), источник: ТАСС

Российский футболист «Торино» Миранчук сделал пятую голевую передачу в чемпионате Италии

«Торино» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Лечче», главные тренеры обеих команд были удалены в первом тайме матча.

ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 12 марта. Футбольный клуб «Торино» со счетом 2:0 обыграл «Лечче» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.

В составе «Торино» забитыми мячами отметились Вилфрид Синго (20-я минута) и Антонио Санабрия (23). Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом. Для него она стала пятой в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, также на счету Миранчука четыре гола в национальном первенстве.

На 33-й минуте матча за неспортивное поведение были удалены главные тренеры команд Иван Юрич («Торино») и Марко Барони («Лечче»). Перед этим сербский полузащитник «Торино» Иван Илич получил желтую карточку за грубый подкат.

«Торино» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. «Лечче» располагается на 15-й позиции с 27 очками. В следующем туре «Торино» примет лидера национального первенства «Наполи» 19 марта, «Лечче» в этот же день встретится на выезде с «Фиорентиной».

Лечче
0:2
Первый тайм: 0:0
Торино
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