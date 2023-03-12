«МЮ» споткнулся о последнюю команду АПЛ. Про судейство будут говорить ещё долго

В 27-м туре АПЛ случилось сразу несколько неожиданных результатов. В субботу «Ливерпуль» уступил последней команде лиги — «Борнмуту». В результате он поднялся из зоны вылета, и замыкать таблицу стал уже «Саутгемптон». Эта команда тоже играла с топ-клубом и тоже смогла удивить, добыв ничью с «Манчестер Юнайтед». Причём добиться этого удалось на «Олд Траффорд».

Ключевой эпизод матча — удаление Каземиро. Он сыграл сначала в мяч, но затем въехал шипами сопернику в голень. Главный арбитр Энтони Тейлор показал бразильцу жёлтую, но VAR посчитал, что этого мало, и пригласил посмотреть повтор. Как это всегда бывает в Англии, после просмотра эпизода главный арбитр согласился с VAR.

В это тяжело поверить, но Каземиро до перехода в «МЮ» ни разу за карьеру не получал прямую красную карточку. А тут уже две в дебютном сезоне в АПЛ!

Бразилец на этот раз будет дисквалифицирован не на три, а на четыре матча. Всё из-за того, что для него это вторая прямая красная за сезон. Каземиро пропустит матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, а затем ещё игры с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «Эвертоном» в АПЛ.

После удаления тен Хагу пришлось перестраиваться. Он не стал дожидаться перерыва и на 44-й минуте выпустил другого опорника — Мактоминея, убрав Вегорста.

«МЮ» трижды за матч просил пенальти, но каждый раз и главный арбитр, и VAR вставали на сторону «Саутгемптона». В случае с падением Фернандеша (40-я минута) и Рашфорда (75-я) решения арбитра выглядели вполне обоснованно. А вот попадание мяча в руку Белла-Котчапа (42-я минута) могло показаться спорным. Там мяч попал в руку, которую расценили опорной.

Голов в матче забито не было, но команды посоревновались, кто больше раз попадёт в штангу. В этом плане победил «Саутгемптон» — 2:1.

Ничья позволила «МЮ» остаться на третьем месте в таблице. «Саутгемптон», набрав одно очко, также остался на своём месте — последнем.