Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Сассуоло
24
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Байер
23
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Пари Нижний Новгород
21
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Реймс
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Енисей
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Альмерия
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Монпелье
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Тулуза
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Труа
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ницца
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Фиорентина
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Монца
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Крылья Советов
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Реал Сосьедад
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Арсенал
Родина
23
Футбол. Зарубежный
15:00
Клермон Фут
Ланс
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Балтика
03
Футбол. Первый дивизион
15:00
Рубин
Волга
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Уфа
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Торино
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Химки
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
41
Все события
21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» споткнулся о последнюю команду АПЛ. Про судейство будут говорить ещё долго

Ключевой момент — красная Каземиро.

Манчестер Юнайтед
СаутгемптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В 27-м туре АПЛ случилось сразу несколько неожиданных результатов. В субботу «Ливерпуль» уступил последней команде лиги — «Борнмуту». В результате он поднялся из зоны вылета, и замыкать таблицу стал уже «Саутгемптон». Эта команда тоже играла с топ-клубом и тоже смогла удивить, добыв ничью с «Манчестер Юнайтед». Причём добиться этого удалось на «Олд Траффорд».

Ключевой эпизод матча — удаление Каземиро. Он сыграл сначала в мяч, но затем въехал шипами сопернику в голень. Главный арбитр Энтони Тейлор показал бразильцу жёлтую, но VAR посчитал, что этого мало, и пригласил посмотреть повтор. Как это всегда бывает в Англии, после просмотра эпизода главный арбитр согласился с VAR.

В это тяжело поверить, но Каземиро до перехода в «МЮ» ни разу за карьеру не получал прямую красную карточку. А тут уже две в дебютном сезоне в АПЛ!

Бразилец на этот раз будет дисквалифицирован не на три, а на четыре матча. Всё из-за того, что для него это вторая прямая красная за сезон. Каземиро пропустит матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, а затем ещё игры с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «Эвертоном» в АПЛ.

После удаления тен Хагу пришлось перестраиваться. Он не стал дожидаться перерыва и на 44-й минуте выпустил другого опорника — Мактоминея, убрав Вегорста.

«МЮ» трижды за матч просил пенальти, но каждый раз и главный арбитр, и VAR вставали на сторону «Саутгемптона». В случае с падением Фернандеша (40-я минута) и Рашфорда (75-я) решения арбитра выглядели вполне обоснованно. А вот попадание мяча в руку Белла-Котчапа (42-я минута) могло показаться спорным. Там мяч попал в руку, которую расценили опорной.

Голов в матче забито не было, но команды посоревновались, кто больше раз попадёт в штангу. В этом плане победил «Саутгемптон» — 2:1.

Ничья позволила «МЮ» остаться на третьем месте в таблице. «Саутгемптон», набрав одно очко, также остался на своём месте — последнем.

Григорий Телингатер

Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 0:0
Саутгемптон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы же никого из финнов не ударили». Наш лыжник по прозвищу Гангстер
«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за драку
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь