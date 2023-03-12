Юбилейный гол Кокорина не помог «Арису» добиться победы в чемпионате Кипра

Первым счет в матче открыл российский нападающий гостей Александр Кокорин, отличившись на 15-й минуте. Для россиянина этот мяч стал юбилейным — десятым в составе «Ариса».

Еще в первом тайме команды по разу поразили ворота друг друга, а во втором «Пафос» после удаления смог отыграться в меньшинстве, забив на 81-й минуте.