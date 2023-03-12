Юбилейный гол Кокорина не помог «Арису» добиться победы в чемпионате Кипра
В Пафосе состоялся матч 27-го тура чемпионата Кипра, в котором «Пафос» на своем поле сыграл вничью с «Арисом» со счетом 2:2.
Арис Л
В Пафосе состоялся матч 27-го тура чемпионата Кипра, в котором «Пафос» на своем поле сыграл вничью с «Арисом» со счетом 2:2.
Первым счет в матче открыл российский нападающий гостей Александр Кокорин, отличившись на 15-й минуте. Для россиянина этот мяч стал юбилейным — десятым в составе «Ариса».
Еще в первом тайме команды по разу поразили ворота друг друга, а во втором «Пафос» после удаления смог отыграться в меньшинстве, забив на 81-й минуте.
В турнирной таблице чемпионата «Арис» занимает 3-е место, набрав 54 очка в 27 матчах. «Пафос» идет строчкой ниже: 51 очко.