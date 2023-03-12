«Монако» и Головин в кризисе: не смогли выиграть в четвертом матче подряд и вылетели из топ-3

Последние несколько недель получились для «Монако» крайне турбулентными. И если сначала все шло по нарастающей, то потом клуб из княжества начал входить в пике. Яркая победа над «ПСЖ»; драматичный вылет из Лиги Европы в противостоянии с «Байером», когда после обмена гостевыми победами все решила серия пенальти; разгром от «Ниццы» в дерби Лазурного Берега; ничья с аутсайдером «Труа» — вот такая получается динамика.

При этом главный тренер «Монако» Филипп Клеман старается сохранять спокойствие и, например, не включает активную ротацию состава. Десять человек, вышедших в основе неделю назад против «Труа», появились в старте и во встрече с «Реймсом». Так, в центре обороны пару капитану Акселю Дисаси вновь составил Маланг Сарр, хотя после девяти пропущенных мячей в трех последних матчах можно было бы подумать и о перестановках, тем более что залечил травму Гильермо Марипан. Но в игре с «Реймсом» чилиец остался в запасе. На флангах полузащиты незыблемы позиции Александра Головина и Крепена Диатта, в центре Клеман продолжает доверять Юссуфу Фофана и Элиоту Матазо.

Единственная перестановка случилась только в группе атаки, которую бельгиец и так ротирует активнее всего. Пару капитану Виссаму Бен Йеддеру составил Магнес Аглиуш. 21-летний юноша — продукт академии «Монако». Был в команде U-19, затем в «Монако Б», теперь вот пытается закрепиться в основе. Для Аглиуша это уже шестое появление в составе в матчах лиги 1 и третье — в основе. Плюс были игры в Кубке Франции и групповом этапе Лиги Европы, где он отбегал тайм против «Ференцвароша». Правда, последний раз Аглиуш выходил на поле еще в начале января в кубковой встрече против «Родез Авейрона», которую «Монако» проиграл в серии пенальти.

Такое внимание к молодому человеку неслучайно: именно он создал самый опасный момент «Монако» в первом тайме, когда отличным пасом вывел один на один Бен Йеддера. Но капитан замешкался, стал обводить вратаря и в итоге упустил возможность для удара. В целом же монегаски смотрелись довольно бледно. Помимо выхода Бен Йеддера можно вспомнить разве что его удар после ошибки кипера «Реймса» Йеванна Диуфа на выходе.

Гости же показывали, за счет чего имеют совершенно выдающуюся для команды такого уровня беспроигрышную серию. Последний раз «Реймс» терпел поражение в чемпионате Франции еще 18 сентября (!) и с тех пор не проигрывал 18 туров кряду (+8=10). Забавно, что началась эта серия как раз после разгрома от «Монако» (0:3). Строгая компактная защита, отличная дисциплина, работоспособность и самоотдача, быстрые переходы от обороны к атаке — вот добродетели «Реймса» под руководством англичанина Уилла Стила, чей карьерный взлет похож на сказку. 26 пропущенных мячей — третий показатель в лиге, меньше только у «Ланса» и «Марселя».

Забитый в начале второго тайма гол — отличная иллюстрация. Фоларин Балогун четко открылся под передачу из глубины и не менее четко исполнил удар в дальний угол. 21-летний англичанин, являющийся воспитанником «Арсенала», перебрался в «Реймс» перед началом сезона на правах аренды и здорово раскрылся во Франции — гол в ворота «Монако» стал для него уже 16-м в чемпионате.

Монегаски старались, имели какие-то полумоменты (один из них был у Головина, который перехватил плохой пас защитника Тома Фоке и бил на исполнение в дальний угол, но недостаточно сильно), однако в конце концов в попытках отыграться просто свалились на навесные передачи. Смотрелось это совсем тоскливо и безыдейно, в отличие от «Реймса», который вполне мог забить второй.

Очевидно, что «Монако» в кризисе: четыре матча без побед во всех турнирах (=1−3), два поражения и ничья в трех последних играх чемпионата. Клуб из княжества вывалился из топ-3 (монегасков обошел «Ланс», разгромивший «Клермон» — 4:0), а попадание в топ-2 и прямая путевка в Лигу чемпионов выглядят все более призрачными задачами. Особенно с учетом качества игры «Монако», которое против «Реймса» было совсем грустным: 1,04 против 1,94 по xG, 1−3 по явным моментам, 3−8 по ударам в створ.

Через неделю «Монако» ждет выезд на Корсику к «Аяччо» — 18-й команде чемпионата. Самое время приходить в себя.