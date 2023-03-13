Полузащитник «Ювентуса» Погба вновь получил травму и выбыл из строя

В воскресенье стало известно, что французский игрок почувствовал мышечный дискомфорт на утренней тренировке, из-за чего он пропустил матч 26-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией». Также травму левой ноги получил защитник Леонардо Бонуччи.

Погба появился на поле 28 февраля в матче Серии А с «Торино» впервые с апреля 2022 года. В июле француз вернулся в «Ювентус» из английского «Манчестер Юнайтед» и получил повреждение латерального мениска во время летнего турне туринцев по США. В октябре чемпион мира 2018 года вернулся к тренировкам, но в конце месяца у него возникли проблемы с мышцами бедра.