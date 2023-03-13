Полузащитник «Ювентуса» Погба вновь получил травму и выбыл из строя
Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получил незначительный разрыв приводящей мышцы правого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба.
Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получил незначительный разрыв приводящей мышцы правого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба.
В воскресенье стало известно, что французский игрок почувствовал мышечный дискомфорт на утренней тренировке, из-за чего он пропустил матч 26-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией». Также травму левой ноги получил защитник Леонардо Бонуччи.
Погба появился на поле 28 февраля в матче Серии А с «Торино» впервые с апреля 2022 года. В июле француз вернулся в «Ювентус» из английского «Манчестер Юнайтед» и получил повреждение латерального мениска во время летнего турне туринцев по США. В октябре чемпион мира 2018 года вернулся к тренировкам, но в конце месяца у него возникли проблемы с мышцами бедра.
В текущем сезоне Погба сыграл в общей сложности 35 минут в двух матчах за «Ювентус».