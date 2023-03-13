Гари Линекер объявил о своем возвращении к работе на BBC после отстранения

«После нескольких сюрреалистичных дней я рад, что это теперь в прошлом. Я хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку, особенно моих коллег из BBC Sport, которые проявили потрясающую солидарность. Футбол — это командная игра, но их поддержка ощущалась особо.



Я работаю на BBC почти три десятилетия и безмерно горжусь тем, что работаю в лучшей и справедливейшей телекомпании в мире. Я не могу дождаться своего возвращения в эту субботу.



Какими бы трудными ни были последние несколько дней, это не идёт ни в какое сравнение с необходимостью бежать из своего дома, спасаясь от преследований или военных действий в поисках убежища в далёкой стране. Отрадно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны стольких из вас.



Мы остаёмся страной преимущественно толерантных, гостеприимных и щедрых людей. Спасибо», — написал Линекер в своём «твиттере».