В ПСЖ засомневались в продлении контракта с Месси

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По информации издания, переговоры с форвардом не продвигаются. После второго подряд вылета парижан со стадии ⅛ финала Лиги чемпионов (ЛЧ) у руководства ПСЖ возникли споры относительно будущего аргентинца. В клубе принимают в расчет и недовольство фанатов выступлением Месси. Уточняется, что в случае продолжения сотрудничества футболисту предложат контракт не более чем на один год.

Тем временем в клубе североамериканской Главной лиги футбола «Интер Майами» готовы приложить все усилия, чтобы подписать Месси. Владельцы команды считают, что его переход поможет продвижению чемпионата мира 2026 года, одной из хозяек которого станут США. Вероятность того, что, покинув ПСЖ, форвард останется в Европе, низкая, поскольку ни одна команда не готова удовлетворить его требования по зарплате.

16 февраля стало известно, что Месси все больше думает об уходе из ПСЖ. Тогда отмечалось, что он не против переехать вместе семьей в США, где у него есть дом.