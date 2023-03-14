«Тобол» нанес «Шахтеру» третье поражение в сезоне

Источник: ФК "Тобол"

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Игорь Сергеев (20-я минута, 56-я). У проигравших отличился Айдос Таттыбаев (90+1-я).

Если костанайцы отпраздновали третью победу в премьер-лиге, то карагандинцы познали третью неудачу подряд.