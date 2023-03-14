«Тобол» нанес «Шахтеру» третье поражение в сезоне
«Тобол» одержал победу над «Шахтером» в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
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«Тобол» одержал победу над «Шахтером» в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Игорь Сергеев (20-я минута, 56-я). У проигравших отличился Айдос Таттыбаев (90+1-я).
Если костанайцы отпраздновали третью победу в премьер-лиге, то карагандинцы познали третью неудачу подряд.
В следующем туре, 1 апреля, «Шахтер» дома примет «Кайрат», а на следующий день «Тобол» в гостях сыграет с «Жетысу».