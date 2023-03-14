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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» нанес «Шахтеру» третье поражение в сезоне

«Тобол» одержал победу над «Шахтером» в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Тобол Кс
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Игорь Сергеев (20-я минута, 56-я). У проигравших отличился Айдос Таттыбаев (90+1-я).

Если костанайцы отпраздновали третью победу в премьер-лиге, то карагандинцы познали третью неудачу подряд.

В следующем туре, 1 апреля, «Шахтер» дома примет «Кайрат», а на следующий день «Тобол» в гостях сыграет с «Жетысу».

Тобол Кс
2:1
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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