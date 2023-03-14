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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекские футболисты принесли «Ордабасы» третью победу подряд

Шымкентский «Ордабасы» обыграл талдыкорганский «Жетысу» в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Ордабасы
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0. Отличились узбекские легионеры Бобыр Абдихоликов (17-я минута) и Шохбоз Умаров (35-я).

Таким образом шымкентцы одержали третью победу подряд и сохранили лидерство в турнирной таблице, тогда как семиреченцы потерпели третью неудачу.

В следующем туре, 2 апреля, «Жетысу» дома примет «Тобол», а «Ордабасы» в гостях сыграет с «Астаной».

Ордабасы
2:0
Первый тайм: 0:0
Жетысу
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