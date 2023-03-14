Узбекские футболисты принесли «Ордабасы» третью победу подряд
Шымкентский «Ордабасы» обыграл талдыкорганский «Жетысу» в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Ордабасы
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Шымкентский «Ордабасы» обыграл талдыкорганский «Жетысу» в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0. Отличились узбекские легионеры Бобыр Абдихоликов (17-я минута) и Шохбоз Умаров (35-я).
Таким образом шымкентцы одержали третью победу подряд и сохранили лидерство в турнирной таблице, тогда как семиреченцы потерпели третью неудачу.
В следующем туре, 2 апреля, «Жетысу» дома примет «Тобол», а «Ордабасы» в гостях сыграет с «Астаной».