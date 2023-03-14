Узбекские футболисты принесли «Ордабасы» третью победу подряд

Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0. Отличились узбекские легионеры Бобыр Абдихоликов (17-я минута) и Шохбоз Умаров (35-я).

Таким образом шымкентцы одержали третью победу подряд и сохранили лидерство в турнирной таблице, тогда как семиреченцы потерпели третью неудачу.