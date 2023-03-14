«Кайсар» и «Аксу» устроили перестрелку и набрали первые очки в сезоне

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля голы забивали Виталий Приндета (4-я минута) и Горан Милойко (45-я). В составе гостей отличились Брайан Сильва (10-я, с пенальти) и Мирас Турлыбек (19-я).