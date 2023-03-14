«Кайсар» и «Аксу» устроили перестрелку и набрали первые очки в сезоне
«Кайсар» и «Аксу» остались при своих в рамках третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
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АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Кайсар» и «Аксу» остались при своих в рамках третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля голы забивали Виталий Приндета (4-я минута) и Горан Милойко (45-я). В составе гостей отличились Брайан Сильва (10-я, с пенальти) и Мирас Турлыбек (19-я).
Как итог, команды набрали первые очки в нынешнем сезоне премьер-лиги.
В следующем туре, 1 апреля, «Аксу» на своем поле сыграет с «Мактааралом», а «Кайсар» на выезде встретится с «Каспием».