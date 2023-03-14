Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак
Урал
10
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Интер
Футбол. Кубок России
17:30
Акрон
Локомотив
П 7:6
11
Футбол. Кубок России
15.03
Ахмат
Краснодар
Футбол. Кубок России
15.03
Крылья Советов
ЦСКА
Все события
20:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» и «Аксу» устроили перестрелку и набрали первые очки в сезоне

«Кайсар» и «Аксу» остались при своих в рамках третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Кайсар
АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Аксу"

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля голы забивали Виталий Приндета (4-я минута) и Горан Милойко (45-я). В составе гостей отличились Брайан Сильва (10-я, с пенальти) и Мирас Турлыбек (19-я).

Как итог, команды набрали первые очки в нынешнем сезоне премьер-лиги.

В следующем туре, 1 апреля, «Аксу» на своем поле сыграет с «Мактааралом», а «Кайсар» на выезде встретится с «Каспием».

Кайсар
2:2
Первый тайм: 0:0
Аксу
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь