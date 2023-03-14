Разгромом и отмененным пенальти завершился матч «Астаны» и «Актобе»
«Астана» уступила «Актобе» в рамках третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
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АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Астана» уступила «Актобе» в рамках третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 4:1. У победителей отличились Максим Самородов (18-я минута), дважды Андрия Филипович (40-я, 50-я) и Абылайхан Жумабек (90+1-я). В составе проигравших один мяч отыграл Абзал Бейсебеков (77-я).
При этом на 55-й минуте в ворота «красно-белых» был назначен пенальти, но после просмотра VAR рефери матча отменил 11-метровый удар.
Таким образом актюбинцы занесли в свой актив третью победу подряд, астанчане потерпели первое поражение в премьер-лиге.
В следующем туре, 2 апреля, «Астана» дома примет «Ордабасы», а «Актобе» сыграет с «Кызыл-Жаром».