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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом и отмененным пенальти завершился матч «Астаны» и «Актобе»

«Астана» уступила «Актобе» в рамках третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Астана
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Источник: Кадр из видео

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 4:1. У победителей отличились Максим Самородов (18-я минута), дважды Андрия Филипович (40-я, 50-я) и Абылайхан Жумабек (90+1-я). В составе проигравших один мяч отыграл Абзал Бейсебеков (77-я).

При этом на 55-й минуте в ворота «красно-белых» был назначен пенальти, но после просмотра VAR рефери матча отменил 11-метровый удар.

Таким образом актюбинцы занесли в свой актив третью победу подряд, астанчане потерпели первое поражение в премьер-лиге.

В следующем туре, 2 апреля, «Астана» дома примет «Ордабасы», а «Актобе» сыграет с «Кызыл-Жаром».

Астана
1:4
Первый тайм: 0:0
Актобе
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