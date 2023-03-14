«Возможно, после этих слов меня здесь не будет». Тренер «Актобе» откровенно рассказал о проблемах в клубе

Источник: ФК "Актобе"

Матч прошел в столице на стадионе «Астана Арена» и завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Максим Самородов (18-я минута), Андрия Филипович, оформивший дубль (40-я, 51-я), а также Абылайхан Жумабек (91-я). У проигравших единственный мяч записал на свой счет Абзал Бейсебеков (78-я).

— Хотел бы поздравить наших болельщиков со сложной победой, счет ни о чем не говорит, «Астана» — квалифицированная команда, но так бывает в футболе. У нас много проблем в клубе, не знаю, как они будут решаться. Несмотря на результат матча, мы испытываем много трудностей, надеюсь, что руководство разберется в этом. За игру ребятам спасибо, сыграть с такой командой, забить четыре мяча. Я поблагодарил их в раздевалке, сказал, что они сделали большое дело. Всего три тура прошло, сезон длинный, но я считаю, что у нас боеспособная команда. Но для решения больших задач нужна стабильность, хорошая организация. Надеюсь, меня услышат. Очень долго мы терпели и терпим. Надеюсь, эта победа сдвинет с мертвой точки все наши проблемы. Возможно, после этого интервью меня не будет (на этой должности), — сказал Карпович.

— Два матча подряд пропускаете со стандартов…

— Потеря концентрации, где-то недоработали, но надо отдать должное «Астане», которая часто забивает со стандартов. Будем над этим работать, это нас немножко расстраивает. Тем не менее мы добыли победу.

— Планируете ли вы дальше использовать Филиповича как вингера?

— У нас достаточно вариаций, и мы видим его эффективность. Мы считаем, что это его лучшая позиция. Естественно, у нас есть диалог с игроками. На данный момент он играет на этой позиции. В атаке у нас приличная конкуренция.

— Проблемы, о которых вы говорите, финансового характера?

— Их много, не только финансового. Это организация, посмотрите, в какой мы экипировке… Это мелочи. Ребята, несмотря ни на что, работают.

— Ребята вырвали игру на морально-волевых?

— По спортивному, конечно, они хотели сыграть в Астане, это их основная мотивация.

— Самородов готов играть в старте за сборную Казахстана?

— Это наше будущее. Тренерский штаб сборной сам принимает решение, кого ставить. Они — наше будущее, но пока, наверное, не настоящее. Сегодня я им сказал некоторые слова, которые будут их мотивировать, дал понять, что, чтобы играть в основе сборной, нужно выигрывать такие матчи. Жумабека тоже поблагодарил за игру. Сейчас он в такой ситуации, в которой не был раньше. Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи нашим ребятам, сборной Казахстана.

— Не казалось ли вам, что против вас была информационная атака во время сборов, когда многие «отправляли» вас в отставку?

— Ну это всегда в футболе было и есть. Нужно работать и доказывать результатами. Если их не будет, то хейтеры окажутся правы.

— Вы ждали такого момента, как разгромная победа, чтобы рассказать о проблемах?

— Здесь я преследую интересы клуба, я хочу, чтобы он продолжал развиваться, но для этого нужно многое сделать. Если не будет инфраструктуры, то будет сложно что-либо выигрывать. Люди требуют от нас результатов, но они должны понимать то, какие у нас есть трудности. Несмотря на них, игроки радуются победе над классной командой. Прямо сейчас мы в достаточно хорошем настроении, но мои слова — это возможность донести, что нам необходимо решать проблемы.

Благодаря этой победе «Актобе» по итогам трех туров набрал максимальное количество очков — девять. Такое же количество баллов на своем счету имеет «Ордабасы». Что касается «Астаны», то это первое поражение столичных в текущей кампании.