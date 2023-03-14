Бабаян озвучил проблемы «Астаны» и оценил игру с «Актобе»

Источник: ФК "Астана"

Матч, прошедший на стадионе «Астана Арена», завершился уверенной победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Максим Самородов (18-я минута), Андрия Филипович (40-я, 51-я) и Абылайхан Жумабек (91-я), а у проигравших гол престижа забил Абзал Бейсебеков (78-я).

— Начало было очень волнительным. Начиная с десятой минуты, взяли мяч под свой контроль, но пропустили контратаку. Нужно признать, что при небольшом количестве ударов «Актобе» забил нам четыре мяча. Мы легко давали бить им по воротам. Оправдания быть не может, в любом случае. В конце был шанс вернуться в игру, но мы свои моменты не использовали. В конце, как это часто бывает, нас на контратаке поймали.

— Сегодня Томасов вновь провалил игру. Может, пора дать шанс другим игрокам?

— Томасов сегодня работал. Он не играл сегодня плохо, в первом тайме были потери, но во втором он отработал. Соперники уделяют ему основное внимание, давая пространство другим.

— Чондрич тоже немало ошибался. Может, попробовать Заруцкого?

— По нему какие могут быть вопросы?

— Как оцените игру Астанова?

— Он провел только две тренировки с нами. Ему еще нужно время на адаптацию. Где-то он мог сыграть поострее, были кое-какие ошибки…

— После подписания Астанова команда все еще нуждается в усилении?

— Конечно, нуждается. У нас достаточно проблем.

— Как вам в целом игра сегодняшняя? Вызывает ли какие-то опасения?

— Позитива никакого нет. Мы теряли мяч вверху и допускали контратаки. Проблемы есть, их много, и мы знали о них, нужно теперь решать.

— В прошлом году и Благоевич держал в запасе Заруцкого. Теперь новый вратарь играет вместо него же. Насколько Чондрич сильнее?

— Где бы я ни работал, я всегда хочу иметь двух сильных вратарей. Заруцкий — тот вратарь, который всегда поможет команде. Все может поменяться.

— На какой позиции вы рассматриваете Астанова?

— Астанов может сыграть на трех позициях: и вингера, и нападающим, смотря, по какой схеме мы будем играть. У нас ярко выраженный нападающий был Аймбетов, но у него проблемы со спиной, мы его аккуратно подводили к игре.

— Сегодняшнее время начала матча не слишком позднее?

— Вы правы, да. Мы не определяем время матча, но я считаю, что начнись игра в 19:00, то людей было бы больше на трибунах. Детям тяжело добираться. Все эти моменты нужно учитывать.

— Многих волнует то, что в основном составе «Астаны» выходят лишь двое казахстанцев. Нет ли у вас чувства беспокойства?

— При работе в клубе ты не смотришь на паспорт, в футбол должны играть лучшие.

— Бейсебеков, являющийся защитником, лучший бомбардир команды в КПЛ. Есть проблемы с атакой?

— Сегодня был закрытый матч, есть проблемы с реализацией. В целом проблемы есть, с пяти метров Дарбо не забил, Абат бил, Дарабаев… Они забили, а мы нет. Моменты есть. Сегодня мне не понравилось то, как мы создавали моменты. Во втором тайме у нас было определенное давление, но нужно было играть так с начала.