Тренер «Актобе» сделал заявление после разгрома «Астаны»

Источник: ФК "Актобе"

Накануне 42-летний специалист заявил о проблемах в клубе. Карпович отметил, что некоторые СМИ неправильно поняли его высказывания.

«Уважаемые актюбинцы! Поздравляю команду и всех “красно-белых” с очень важной и нужной победой в гостевом матче с ФК “Астана”. Эту выездную победу мы ждали почти 10 лет! И в ней огромная заслуга наших болельщиков, 13-го сектора, а также фан-движения “04 регион”, которые горячо поддерживали нас на столичном стадионе “Астана Арена”. Спасибо вам! После матча аким Актюбинской области Ералы Тугжанов позвонил мне и поздравил команду с яркой победой. В ходе разговора я попросился на прием к нему.

Сегодня по приезду в Актобе нам был организован теплый прием, после которого я встретился с Ералы Лукпановичем. Он еще раз поздравил команду и отметил, что гордится достижением каждого футболиста. Также аким области подчеркнул, что готов и дальше поддерживать и оказывать всяческую помощь клубу. От нас он ждет только побед! И мы нацелены этот сезон завершить чемпионами! Друзья, помимо этого, я также хочу разъяснить ситуацию по поводу вчерашней послематчевой пресс-конференции. К сожалению, некоторые СМИ неправильно поняли мои слова.

Вопрос моей отставки или ухода не стоял и не стоит, мы продолжаем и сосредоточены на работе в команде. Я не скрываю, действительно были некоторые проблемы, и они уже решаются. В том числе, как было обещано в конце прошлой недели, уже вчера всем выплачена заработная плата. Ждем всех на следующем домашнем матче 2 апреля против «Кызылжара»! Добудем победу вместе с вами!" — написал Карпович.