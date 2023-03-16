Моуринью снова скандалит в Италии. Португалец ругается с судьями и постит провокационные фото

В выходные «Рома» и «Сассуоло» выдали один из самых ярких матчей уик-энда, устроив на «Стадио Олимпико» настоящий триллер — 4:3 в пользу гостей, с голами-красавцами Николы Залевски и Паоло Дибалы, а также мощным перформансом Армана Лорьенте, который оформил «2+1».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pOPlTPdeBv4" title="Roma-Sassuolo 3-4 | An absolute thriller at the Olimpico! Goals & Highlights | Serie A 2022/23" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После таких игр особенно интересно слушать комментарии главного тренера римлян Жозе Моуринью. Тем более что помимо обилия голов в матче, была еще и красная карточка: защитник «Ромы» Мараш Кумбулла пнул в своей штрафной лежащего на газоне Доменико Берарди. Рефери Микаэле Франки удалил с поля албанца и назначил пенальти только после консультации ВАР.

Но то, что думает по этому поводу Моуринью (с Кумбуллой, у него, кстати, сложные отношения — в прошлом сезоне тренер публично стер албанца в порошок после разгрома от «Буде-Глимт» в Лиге конференций), так и осталось внутри команды. Во-первых, потому что португалец был дисквалифицирован на эту игру и в любом случае не мог общаться с прессой. А во-вторых, «Рома» перед игрой с «Сассуоло» объявила о silenzio stampa — или так называемом обете молчания аж до конца сезона.

Сам Моуринью, кстати, даже ничего не говоря, поддал жару, опубликовав пост в одной запрещенной сейчас в России соцсети. Пост, кстати, рекламный — там Моуринью демонстрирует продукцию трех брендов (спортивной одежды, производителя часов и ювелирной компании), о чем прямо и говорится в подписи. Португалец стоит, подняв и скрестив перед собой руки — часы и браслет и правда видно хорошо, но в Италии усмотрели в этом явный намек на ставшую знаменитой историю. Работая в «Интере», Моуринью уже демонстрировал такой жест, показывая, что он закован в наручники.

Источник: Соцсети

В феврале 2010 года во время матча с «Сампдорией» (0:0) Моуринью скрестил так руки после споров с рефери, который удалил двух игроков «Интера». За это он получил три матча дисквалификации и штраф в 40 000 евро.

Началось же все две недели назад после матча с «Кремонезе», в котором «Рома» потерпела сенсационное поражение от абсолютно худшей команды серии А, для которой это вообще была первая победа в чемпионате (хотя с римлянами они играют исключительно удачно — ранее «Кремонезе» выбил «Рому» из Кубка Италии). Там Моуринью получил красную карточку за споры с четвертым арбитром Марко Серрой.

История получилась крайне скандальной. В самом конце первого тайма португальцу показалось, что против Кумбуллы было нарушение правил, и он обратился к резервному судье, попросив объяснить, почему не свистнули фол. Вот как сам Моуринью рассказывал про случившееся дальше на заседании апелляционного комитета итальянской федерации футбола (детали заседания приводит издание La Repubblica):

«Даже не обернувшись и провокационно показывая мне спину, демонстрируя тем самым свое превосходство, Серра сказал мне: “Иди домой, иди домой”. Я переспросил: “Что?” А он продолжил: “Все насмехаются над тобой”. И добавил: “Всегда одно и то же, иди домой”.

По версии La Gazzetta dello Sport сразу после матча, реплика Серры была еще более грубой. Якобы четвертый рефери сказал Моуринью, чтобы тот шел «заниматься своей… (ерундой)».

Возникла перепалка, по итогам которой Моуринью увидел перед собой красную карточку. По его словам, в этот момент Серра пробормотал ему «браво!».

После матча португалец зашел в судейскую, чтобы разрешить конфликт.

«Я постучал, мне разрешили войти, дверь оставалась открытой. Я хотел, чтобы Серра извинился передо мной. Тот отказался. Затем я сказал ему, что он лжец, и в конце пошутил, сказав с иронией: “Просто вы из Турина” (в следующем туре “Рома” должна была играть с “Ювентусом”. — Прим. “СЭ”). Серра ответил мне агрессивно: “Я знал, что ты придешь именно из-за этого”. Тогда я еще раз сказал ему, что он лжец, закончил разговор и вышел», — так это выглядело в изложении Моуринью на заседании апелляционного комитета.

По версии Corriere dello Sport, диалог был несколько более эмоциональным:

"— Если у тебя есть яйца и ты мужик, повтори то, что ты сказал мне на поле и извинись, и на этом все закончится.

— Извиниться за что? Я не должен ни перед кем извиняться, я ничего не сказал.

— Лжец. Ты говнюк, вот ты кто. Тебе должно быть стыдно".

Серия А дисквалифицировала Моуринью на два матча, «Рома» подала апелляцию, и пока она рассматривалась, португалец получил возможность руководить командой в игре с «Ювентусом» (1:0), однако первоначальное решение осталось в силе. После чего римляне и объявили обет молчания, а Моуринью выдал такой вот провокационный пост в соцсетях.

Для португальца удаление в матче с «Кремонезе» стало уже третьим в сезоне. Ни у кого в серии А нет больше красных карточек, чем у него. Главного тренера «Торино» Ивана Юрича выгоняли два раза. Что касается игроков, то ни у кого пока нет больше одной прямой красной карточки. У троих — одно прямое удаление и одно за две желтых карточки.

При этом нельзя сказать, что судьи как-то поддушивают «Рому», по крайней мере, если брать чистую статистику, а не субъективные впечатления, которые у каждого свои. Римляне в этом сезоне шесть раз пробивали пенальти. Больше — восемь — только «Аталанта». При этом в ворота «Ромы» было только два 11-метровых. Столько же раз наказывали, например, «Наполи» и «Ювентус», а, скажем, «Интер» получил три пенальти, «Милан» — пять.

Если же считать, что, ведя себя подобным образом, Моуринью берет весь негатив и все внимание на себя, создавая при этом синдром осажденной крепости, то эта тактика, в принципе, работает. После скандального матча все обсуждали не то, как слабо играла «Рома» в Кремоне, а разборки с участием португальца. А затем римляне грохнули «Ювентус» (1:0), а потом и «Реал Сосьедад» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы (2:0).

Сегодня у «Ромы» ответная игра Лиги Европы в Сан-Себастьяне, а затем дерби с «Лацио», которому «волчица» проиграла в первом круге (0:1). Новые психологические приемчики от Моуринью лишними не будут.