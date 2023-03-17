«Реал» выступит по делу «Барсы» о коррупции. Может дойти до реальных сроков

Обычно президенты «Реала» и «Барселоны» встречаются за обедом перед «эль класико» — это своего рода традиция, акт дружеских отношений между двумя самыми заклятыми противниками Испании. Но перед воскресным матчем Флорентино Перес и Жоан Лапорта не встретятся — из-за возросшего напряжения.

Просто «Реал» включился в судебное разбирательство, в котором «Барсу» обвиняют в коррупции.

«Барсу» обвиняют в подкупе. Клуб якобы платил за данные о судьях

В феврале издание El Pais со ссылкой на источники в судебных органах Испании сообщило, что прокуратура расследует выплаты «Барселоны» компании Dansil 95 SL и Nilsad (анаграммы!), чьими счетами ещё в прошлом году заинтересовалось Казначейство из-за видимых нарушений в бухгалтерских отчётах. Фирма основана бывшим судьёй Хосе Марией Энрикесом Негрейрой в 1995-м и, согласно регистрационным данным, занималась «рекламными услугами для компаний и производством видео».

Однако на деле Dansil оказывал совсем другие услуги: по мнению прокуратуры, Негрейра, который занимал должность вице-президента Технического комитета судей (CTA), якобы получал выплаты от «Барселоны» с 2016 по 2018 гг. за предоставление данных о рефери. За три года бывший арбитр, согласно финансовым документам, получил € 1 392 680. По информации, опубликованной La Vanguardia, эта сумма составляет 95% дохода, полученного организацией за эти годы, что значит одно: компания сотрудничала исключительно с «Барселоной».

Спустя несколько недель после публикации новостей о расследовании прокуратура подала жалобу против бывших президентов «Барсы» Оскара Грау, Альберта Солеры, Сандро Росселя и Хосепа Марии Бартомеу, а также Негрейры. Стороны обвиняются в коррупции в области спорта и фальсификации финансовых документов.

Хосеп Мария Бартомеу | Источник: AP 2022

«Барса» в своём заявлении признала, что «пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчёты, касающиеся молодых испанских игроков, для технического секретариата клуба». Помимо этого, клуб заявил, что услуги «были расширены за счёт технических отчётов, связанных с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой и резервной команд». «Это обычная практика в профессиональных футбольных клубах», — подчеркнула «Барселона» в официальном заявлении.

Негрейра же признал, что действительно консультировал «Барсу», но только в плане того, что «против клуба не было принято никаких неправильных решений», поэтому его оценки «носили нейтральный характер». При этом в заявлении прокуратуры говорится, что Россель и Бартомеу поддерживали «строго конфиденциальное устное соглашение», когда тот был вице-президентом Технического комитета. Это соглашение, по словам прокурора, заключалось в том, чтобы Негрейра «в обмен на деньги совершал действия, направленные на поддержку “Барселоны” при принятии решений судьями в матчах клуба, а значит, влиял на результаты». При этом сотрудничество бывшего арбитра с клубом началось не в 2016-м, а гораздо раньше — в 2001-м, ещё при Хосепе Луисе Нуньесе.

Как сообщает El Confidencial, налоговое агентство пришло к выводу, что «Барселона» использовала семь коммерческих компаний для выплат Негрейре — их удалось обнаружить во время анализа бухгалтерских бумаг. Dasnil 95 SL и Nisdal SCP, которыми управлял сам Негрейра, SoccercamSLU, которой владел его сын, Tresep 2014 SL — ею управлял бывший менеджер Хосе Контрерас (он умер в прошлом году). Estudio ATD была основана в 2012 году Хавьером Энрикесом (ещё один сын Негрейры) и получала деньги через компании, которыми якобы управлял Контрерас. Ещё две фирмы — Radamanto SL и Best Norton SL — также были под теневым управлением Контрераса и использовались для перечисления средств за услуги Негрейры.

По оценкам прокуратуры, с 2001 по 2018 год Негрейра заработал более € 7,3 млн: «Это было реальное вознаграждение, не предусмотренное уставом клуба и не утверждённое Генеральной Ассамблеей. То есть эти выплаты не имели никакой юридической или законодательной поддержки». Также прокуратура утверждает, что банковские счета, на которые Негрейра получал платежи, «практически полностью питались за счёт доходов от “Барселоны”, а обналичивались по большей части при помощи чеков третьими лицами». Однако прокуратура сосредоточена на выплатах именно с 2016-го по 2018-й, так как по остальным годам уже истёк срок давности.

Негрейра покинул свой пост в мае 2018 года, после чего «Барса» перестала ему платить. Из-за этого бывший вице-президент, по информации El Mundo, начал угрожать Бартомеу раскрытием информации о действиях клуба. Он отправил президенту «Барселоны» бюрофакс, в котором заявил, что «без колебаний расскажет о нарушениях клуба, о которых он знает из первых рук», если сотрудничество не продолжится. «Но вы заставите меня сделать это, если не пересмотрите своё решение и не выполните условия соглашения, которое предусматривает, что клуб должен рассчитывать на мои услуги до конца вашего президентского срока». Негрейра также писал, что чувствует себя оскорблённым, и отмечал: «Не думаю, что ещё один скандал пойдёт на пользу клубу».

Самое интересное, что в 2018 году «Барса» заплатила ему € 318 200, и компания Dansil отчиталась о доходах на почти такую же сумму (€ 329 373). В следующем году доходы Dansil резко упали до € 7348.

Жоан Лапорта | Источник: Reuters

«Реал» выступит в суде как «пострадавшая сторона»

11 марта мадридский клуб объявил, что соберёт экстренное заседание совета директоров, чтобы обсудить ситуацию с обвинениями «Барселоны» и «принять решение о действиях, которые “Реал” сочтёт целесообразными в связи с этим вопросом».

Итогом заседания стало решение клуба принять участие в судебном разбирательства в качестве пострадавшей стороны.

«“Реал” хотел бы выразить крайнюю обеспокоенность в связи с серьёзностью фактов и вновь заявляет о доверии к правовой системе. Клуб согласен в защиту своих законных прав присутствовать на суде, когда судья откроет процесс для всех сторон», — говорится в заявлении клуба.

Самое интересное, что спустя сутки после этого бывший судья обвинил Переса в давлении в 2010 году — якобы президент «Реала» заподозрил арбитра в подсуживании «Барселоне» в том сезоне.

«Матч с “Депортиво” закончился со счётом 6:1, мы покидаем поле, и вместе со мной выходят ассистенты, — рассказал Эдуардо Итурральде Гонсалес испанской радиостанции Cadena SER. — Подходит он, заводит меня в комнату и говорит: “Я лишь прошу вас свистеть мне так же, как “Барселоне”. И всё”.

Флорентино Перес | Источник: AP 2022

Что грозит «Барселоне»? Клубу — бан в еврокубках, фигурантам дела — реальные сроки

«Следует отметить, что спортивные дисциплинарные санкции невозможны, потому что прошло пять лет, а срок давности по этому вопросу истекает спустя три года. На спортивном уровне сделать что-то невозможно», — заявил президент лиги Хавьер Тебас.

Но всё сложнее.

«Барселоне» предъявлено обвинение как юридическому лицу в «продолжающейся коррупции в бизнесе». Соответствующий закон приняли в 2010 году, а в 2015-м в него включили специальный раздел про коррупцию в спорте, и там есть пункт о «попытке заранее определить или изменить преднамеренным и мошенническим образом результат матча или соревнования». «Продолжающаяся» коррупция, в свою очередь, означает, что преступление совершалось в течение длительного периода, а не было разовым.

Поэтому потенциальные наказания могут включать до четырёх лет лишения свободы для отдельных лиц или профессиональную дисквалификацию и штрафы для юридических. УЕФА пока ситуацию никак не комментировал, но, согласно регламенту, клубы могут быть наказаны баном в еврокубках, если будет доказано, что они были причастны к влиянию на результат — и неважно, на каком уровне: национальном или международном.

«Барселона» заявила, что готова сотрудничать со следствием, а также инициирует собственное расследование. Суду же предстоит большая работа: доказать, что именно делал Негрейра за полученные средства, участвовали ли в этом сами судьи (иначе как «Барселона» влияла на результат?), был ли заговор, что содержалось в этих самых отчётах.

Удивительно, что клуб раз за разом влипает в какой-то скандал, связанный с финансами. И в большинстве случаев «Барсе» удавалось всё решить — поэтому интересно, как всё сложится сейчас.