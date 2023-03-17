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12:00 (мск), источник: Прессбол

Сергей Политевич выбран капитаном минского «Динамо»

Защитник Сергей Политевич выбран капитаном минского «Динамо».

Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Состоялась процедура по определению капитана минского “Динамо” — при участии футболистов и тренеров основного состава. В итоге в голосовании победил опытнейший Сергей Политевич, для которого, кстати, эти функции не в новинку: центральный защитник, в частности, уже носил на рукаве повязку во время выступлений в рядах “бело-синих” — в 2015 году. Вице-капитанами стали Александр Сачивко, Максим Швецов и Роман Бегунов», — говорится в сообщении официального сайта «Динаио».

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