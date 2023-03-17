Сергей Политевич выбран капитаном минского «Динамо»

«Состоялась процедура по определению капитана минского “Динамо” — при участии футболистов и тренеров основного состава. В итоге в голосовании победил опытнейший Сергей Политевич, для которого, кстати, эти функции не в новинку: центральный защитник, в частности, уже носил на рукаве повязку во время выступлений в рядах “бело-синих” — в 2015 году. Вице-капитанами стали Александр Сачивко, Максим Швецов и Роман Бегунов», — говорится в сообщении официального сайта «Динаио».