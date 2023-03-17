Футболисты «Минска» и мозырской «Славии» откроют 33-й чемпионат Беларуси

Первый поединок нового первенства состоится на поле ФК «Минск», его будет судить бригада арбитров, которую возглавит Павел Коронец. Встреча начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Завтра состоятся еще четыре игры. Чемпион страны трех последних сезонов солигорский «Шахтер» примет на своей арене вернувшийся в элитный дивизион новополоцкий «Нафтан». Обладатели Кубка Беларуси футболисты «Гомеля» встретятся у себя дома с финалистом кубкового розыгрыша, бронзовым призером прошлого первенства борисовским БАТЭ. Еще один фаворит турнира — столичное «Динамо» сыграет на своем поле с «Ислочью» из Минского района. В Бресте местные динамовцы будут соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Два заключительных поединка пройдут 19 марта: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк», «Сморгонь» — «Белшина» (Бобруйск). Футболисты гродненского «Немана» пропускают стартовый тур.

15 участников национального чемпионата проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Команда, которая займет 15-е место, покинет элитный дивизион. Клуб, который окажется на 14-й позиции, проведет переходные поединки с третьей командой первой лиги. Два лучших клуба первой лиги напрямую выйдут в высшую лигу.