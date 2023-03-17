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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Патрик Виейра уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас»

Футбольный клуб «Кристал Пэлас» принял решение об увольнении главного тренера Патрика Виейра. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

Отмечается, что помощники наставника Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун покинули клуб вслед за ним.

«С огромным сожалением мы принимаем это трудное решение. В конечном счёте результаты последних месяцев поставили нас в шаткое положение в чемпионате, и мы почувствовали, что необходимы изменения, чтобы дать нам шансы сохранить прописку в Премьер-лиге.

Тем не менее влияние Патрика с тех пор, как он присоединился к нам летом 2021 года, было значительным, и я, и все его коллеги высоко ценим его. Он привёл команду к полуфиналу Кубка Англии на “Уэмбли” и занял достойное 12-е место в прошлом сезоне, играя в захватывающий футбол, что было сложной кампанией для клуба, учитывая изменения, которые мы внесли в состав до его прихода.

Патрик отдал клубу всего себя, и мы все благодарим его с командой за работу. Мы желаем Патрику, Осиану, Кристиану и Саиду всего наилучшего в будущем», — сказал председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.

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