Патрик Виейра уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас»

«С огромным сожалением мы принимаем это трудное решение. В конечном счёте результаты последних месяцев поставили нас в шаткое положение в чемпионате, и мы почувствовали, что необходимы изменения, чтобы дать нам шансы сохранить прописку в Премьер-лиге.



Тем не менее влияние Патрика с тех пор, как он присоединился к нам летом 2021 года, было значительным, и я, и все его коллеги высоко ценим его. Он привёл команду к полуфиналу Кубка Англии на “Уэмбли” и занял достойное 12-е место в прошлом сезоне, играя в захватывающий футбол, что было сложной кампанией для клуба, учитывая изменения, которые мы внесли в состав до его прихода.



Патрик отдал клубу всего себя, и мы все благодарим его с командой за работу. Мы желаем Патрику, Осиану, Кристиану и Саиду всего наилучшего в будущем», — сказал председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.