Патрик Виейра уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
Футбольный клуб «Кристал Пэлас» принял решение об увольнении главного тренера Патрика Виейра. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Футбольный клуб «Кристал Пэлас» принял решение об увольнении главного тренера Патрика Виейра. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Отмечается, что помощники наставника Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун покинули клуб вслед за ним.
«С огромным сожалением мы принимаем это трудное решение. В конечном счёте результаты последних месяцев поставили нас в шаткое положение в чемпионате, и мы почувствовали, что необходимы изменения, чтобы дать нам шансы сохранить прописку в Премьер-лиге.
Тем не менее влияние Патрика с тех пор, как он присоединился к нам летом 2021 года, было значительным, и я, и все его коллеги высоко ценим его. Он привёл команду к полуфиналу Кубка Англии на “Уэмбли” и занял достойное 12-е место в прошлом сезоне, играя в захватывающий футбол, что было сложной кампанией для клуба, учитывая изменения, которые мы внесли в состав до его прихода.
Патрик отдал клубу всего себя, и мы все благодарим его с командой за работу. Мы желаем Патрику, Осиану, Кристиану и Саиду всего наилучшего в будущем», — сказал председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.