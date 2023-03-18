Шейх Джассим предложит за «Манчестер Юнайтед» € 6,85 млрд — Sky Sports

Представители Аль Тани уже провели переговоры с представителями «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что шейх намерен приобрести полный пакет акций английского клуба, а также списать его долги. Он также намерен тратить всю прибыль клуба на его нужды и готов профинансировать обновление «Олд Траффорд» и базы команды в Кэррингтоне.