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00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Шейх Джассим предложит за «Манчестер Юнайтед» € 6,85 млрд — Sky Sports

Представители шейха Джассима бин Хамад Аль Тани в ближайшее время сделают новое предложение семье Глейзеров о покупке «Манчестер Юнайтед».

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Источник: AP 2022

Речь идёт о сумме в € 6,85 млрд. Об этом сообщает Sky Sports.

Представители Аль Тани уже провели переговоры с представителями «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что шейх намерен приобрести полный пакет акций английского клуба, а также списать его долги. Он также намерен тратить всю прибыль клуба на его нужды и готов профинансировать обновление «Олд Траффорд» и базы команды в Кэррингтоне.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров намерена продать клуб до летнего трансферного окна, хотя изначально сделку планировали закрыть до апреля. Однако бизнесмены не получили достойного предложения.

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