Экс-футболист «Урала» Ароян продолжит карьеру в Казахстане

Ожидается, что официально о переходе 30-летнего игрока в клуб из Казахстана будет объявлено в ближайшие дни.

В России Ароян ранее играл за «Урал» и «Тамбов». За «Астану» он уже выступал в 2021 году. Его последней командой был кипрский «Анортосис». Также он играл за испанский «Кадис», армянский «Пюник» и иранский «Падиде».