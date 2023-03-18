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12:04 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист «Урала» Ароян продолжит карьеру в Казахстане

Армянский защитник Вараздат Ароян подписал контракт с «Астаной», сообщает Meta-ratings.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Ожидается, что официально о переходе 30-летнего игрока в клуб из Казахстана будет объявлено в ближайшие дни.

В России Ароян ранее играл за «Урал» и «Тамбов». За «Астану» он уже выступал в 2021 году. Его последней командой был кипрский «Анортосис». Также он играл за испанский «Кадис», армянский «Пюник» и иранский «Падиде».

В активе Арояна 71 матч и 3 гола в составе сборной Армении.

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