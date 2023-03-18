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12:07 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» готов заплатить «Манчестер Сити» за Холанда около 200 млн евро

«ПСЖ» готов заплатить трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Marca.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Реал» продолжает работать над подписанием нападающего парижан Килиана Мбаппе, параллельно обдумывая альтернативу в лице Холанда.

По данным источника, «ПСЖ» готов заплатить за Холанда около 200 миллионов евро, что в свою очередь может повлиять на будущее в клубе Лионеля Месси, Неймара и Серхио Рамоса.

Ранее стало известно, что отступные форварда «Манчестер Сити» в 200 млн евро активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который продлил контракт, из-за чего отступные норвежца вступят в силу в 2025 году.

В этом сезоне Холанд забил 39 голов в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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