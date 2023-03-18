«ПСЖ» готов заплатить «Манчестер Сити» за Холанда около 200 млн евро

«Реал» продолжает работать над подписанием нападающего парижан Килиана Мбаппе, параллельно обдумывая альтернативу в лице Холанда.

По данным источника, «ПСЖ» готов заплатить за Холанда около 200 миллионов евро, что в свою очередь может повлиять на будущее в клубе Лионеля Месси, Неймара и Серхио Рамоса.

Ранее стало известно, что отступные форварда «Манчестер Сити» в 200 млн евро активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который продлил контракт, из-за чего отступные норвежца вступят в силу в 2025 году.