«ПСЖ» готов заплатить «Манчестер Сити» за Холанда около 200 млн евро
«ПСЖ» готов заплатить трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Marca.
«ПСЖ» готов заплатить трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Marca.
«Реал» продолжает работать над подписанием нападающего парижан Килиана Мбаппе, параллельно обдумывая альтернативу в лице Холанда.
По данным источника, «ПСЖ» готов заплатить за Холанда около 200 миллионов евро, что в свою очередь может повлиять на будущее в клубе Лионеля Месси, Неймара и Серхио Рамоса.
Ранее стало известно, что отступные форварда «Манчестер Сити» в 200 млн евро активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который продлил контракт, из-за чего отступные норвежца вступят в силу в 2025 году.
В этом сезоне Холанд забил 39 голов в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.