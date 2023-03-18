Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ» из-за повреждения, сообщают СМИ
Get French Football News: Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ» из-за повреждения.
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Get French Football News: Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ» из-за повреждения.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лионель Месси досрочно покинул тренировку футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщает Get French Football News.
Отмечается, что 35-летний аргентинец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Участие нападающего в воскресном матче чемпионата Франции против «Реймса» под вопросом.
В текущем сезоне Месси провел за клуб 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, он перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Барселоной». Месси является чемпионом мира и семикратным обладателем «Золотого мяча».