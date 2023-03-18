Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ» из-за повреждения, сообщают СМИ

Отмечается, что 35-летний аргентинец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Участие нападающего в воскресном матче чемпионата Франции против «Реймса» под вопросом.

Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, он перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Барселоной». Месси является чемпионом мира и семикратным обладателем «Золотого мяча».