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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ» из-за повреждения, сообщают СМИ

Get French Football News: Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ» из-за повреждения.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лионель Месси досрочно покинул тренировку футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщает Get French Football News.

Отмечается, что 35-летний аргентинец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Участие нападающего в воскресном матче чемпионата Франции против «Реймса» под вопросом.

В текущем сезоне Месси провел за клуб 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, он перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Барселоной». Месси является чемпионом мира и семикратным обладателем «Золотого мяча».

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