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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче чемпионата Англии

«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче чемпионата Англии.

Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Лидс
Брентфорд
Лестер
Астон Вилла
БорнмутЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футболисты «Тоттенхэма» сыграли вничью с «Саутгемптоном» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Саутгемптоне на «Сент-Мэри», завершилась со счетом 3:3.

«Шпоры» вели в два мяча за 15 минут до завершения основного времени благодаря голам Педро Порро (45+1), Гарри Кейна (65) и Ивана Перишича (75), но хозяева сумели спастись от поражения.

У «святых» мячи забили Че Адамс (46), Тео Уолкотт (77) и Джеймс Уорд-Проуз с пенальти (90+3).

«Тоттенхэм», набрав 49 очков, остался на четвертом месте в турнирной таблице, а «Саутгемптон» с 23 баллами продолжает идти на последней, 20-й строчке.

Результаты других матчей дня:

«Астон Вилла» — «Борнмут» — 3:0

«Брентфорд» — «Лестер» — 1:1

«Вулверхэмптон» — «Лидс» — 2:4

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Саутгемптон
3:3
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
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