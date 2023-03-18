«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче чемпионата Англии.

Футболисты «Тоттенхэма» сыграли вничью с «Саутгемптоном» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Саутгемптоне на «Сент-Мэри», завершилась со счетом 3:3.

«Шпоры» вели в два мяча за 15 минут до завершения основного времени благодаря голам Педро Порро (45+1), Гарри Кейна (65) и Ивана Перишича (75), но хозяева сумели спастись от поражения.

У «святых» мячи забили Че Адамс (46), Тео Уолкотт (77) и Джеймс Уорд-Проуз с пенальти (90+3).

«Тоттенхэм», набрав 49 очков, остался на четвертом месте в турнирной таблице, а «Саутгемптон» с 23 баллами продолжает идти на последней, 20-й строчке.

Результаты других матчей дня:

«Астон Вилла» — «Борнмут» — 3:0

«Брентфорд» — «Лестер» — 1:1