«Боруссия» Дортмунд разгромила «Кельн», забив шесть мячей

На 15-й минуте Рафаэл Геррейру открыл счёт. Спустя две минуты Себастьен Аллер удвоил преимущество «шмелей». На 32-й минуте Марко Ройс довёл счёт до разгромного, а на 36-й Дониэлл Мален забил четвёртый гол команды. В концовке тайма Дейви Зельке отыграл один мяч. Во второй половине матча голами отметились Аллер и Ройс.