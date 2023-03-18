Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.03
Ланс
Анже
30
Футбол. Зарубежный
18.03
Атлетико
Валенсия
30
Футбол. Зарубежный
18.03
Удинезе
Милан
31
Футбол. Зарубежный
18.03
Челси
Эвертон
22
Футбол. Зарубежный
18.03
Боруссия Д
Кельн
61
Футбол. Зарубежный
18.03
Эспаньол
Сельта
13
Футбол. Зарубежный
18.03
Салернитана
Болонья
22
Футбол. Премьер-лига
18.03
Локомотив
Краснодар
32
Футбол. Зарубежный
18.03
Тулуза
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
18.03
Райо Вальекано
Жирона
22
Футбол. Зарубежный
18.03
Астон Вилла
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
18.03
Брентфорд
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
18.03
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18.03
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
33
Футбол. Зарубежный
18.03
Вулверхэмптон
Лидс
24
Футбол. Зарубежный
18.03
Аугсбург
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
18.03
Бохум
РБ Лейпциг
10
Футбол. Зарубежный
18.03
Хоффенхайм
Герта
31
Футбол. Зарубежный
18.03
Штутгарт
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
18.03
Монца
Кремонезе
11
Футбол. Первый дивизион
18.03
КАМАЗ
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
18.03
Факел
Сочи
30
Футбол. Зарубежный
18.03
Альмерия
Кадис
11
Футбол. Первый дивизион
18.03
Родина
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Премьер-лига
18.03
Урал
Динамо
01
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Шинник
Футбол. Премьер-лига
18.03
Оренбург
Спартак
20
Все события
18 марта, источник: Чемпионат.com

«Челси» потерял очки в матче с «Эвертоном», пропустив на 90-й минуте

Сегодня, 18 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Эвертон».

Челси
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Даррена Ингланда прозвучал в 20:30 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Первый тайм завершился без голов. В начале второй половины хозяева открыли счёт — случилось это на 52-й минуте благодаря голу Жоау Феликса. На 69-й минуте «ириски» сравняли — отличился Абдулайе Дукуре. На 76-й минуте Кай Хаверц реализовал 11-метровый удар и снова вывел лондонцев вперёд. На 90-й минуте игрок «Эвертона» Эллис Симмс сделал счёт равным. В итоге этот гол стал финальным в матче — 2:2.

По итогам встречи «Челси» набрал 38 очков и остался на десятом месте турнирной таблицы. «Эвертон», у которого 26, занимает 15-ю строчку.

Читайте также
Челси
2:2
Первый тайм: 0:0
Эвертон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избил Ленина и отлетел от легенды. Кого подсунули Бетербиеву вместо Бивола
Фанаты «Айнтрахта» устроили ад в Неаполе
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь