Футболист Головин получил травму и пропустит следующий матч «Монако»

ТАСС, 18 марта. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит воскресный выездной матч чемпионата Франции против «Аяччо» из-за дискомфорта в правой приводящей мышце. Об этом в субботу сообщила пресс-служба «Монако».

Ранее Головин попал в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. 23 марта сборная России в Тегеране сыграет с командой Ирана. Также Российский футбольный союз предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.

18 марта стало известно, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, также вызванный в сборную, получил травму левого бедра и пропустит матч против «Наполи» в воскресенье. Из-за травмы Миранчук не сыграет за сборную России в мартовских товарищеских матчах.