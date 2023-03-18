Футболист Головин получил травму и пропустит следующий матч «Монако»
Полузащитник попал в состав сборной России на ближайший учебно-тренировочный сбор.
Полузащитник попал в состав сборной России на ближайший учебно-тренировочный сбор.
ТАСС, 18 марта. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит воскресный выездной матч чемпионата Франции против «Аяччо» из-за дискомфорта в правой приводящей мышце. Об этом в субботу сообщила пресс-служба «Монако».
Ранее Головин попал в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. 23 марта сборная России в Тегеране сыграет с командой Ирана. Также Российский футбольный союз предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.
18 марта стало известно, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, также вызванный в сборную, получил травму левого бедра и пропустит матч против «Наполи» в воскресенье. Из-за травмы Миранчук не сыграет за сборную России в мартовских товарищеских матчах.
Головину 26 лет, в текущем сезоне он провел за «Монако» 37 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. В составе сборной России Головин принял участие в 45 матчах, забив 5 голов и отдав 13 результативных передач.