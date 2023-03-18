Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Бернли» и выйти в ½ Кубка Англии

Первые три мяча хозяев забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд — случилось это на 32-й, 35-й и 59-й минутах соответственно. Ещё два мяча на счету аргентинского форварда Хулиана Альвареса, который отличился на 62-й и 73-й минутах. Ещё один гол «горожан» забил 20-летний полузащитник Коул Палмер.