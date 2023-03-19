Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 19 марта. Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился забитым мячом в гостевом матче против «Удинезе» в рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу и стал самым возрастным игроком в истории, которому удалось забить гол во встрече национального первенства.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 27, 18.03.2023, 22:45 Удинезе 3 Милан 1

В компенсированное к первому тайму время Ибрагимович получил право пробить пенальти, но не смог переиграть вратаря соперника. Однако главный арбитр встречи попросил перебить одиннадцатиметровый, который форвард сумел реализовать на 4-й добавленной минуте. Между этими эпизодами красную карточку за неспортивное поведение получил главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил. На данный момент хозяева ведут в счете, в их составе забитыми мячами отметились Роберто Перейра (9-я минута) и Бету (45+6).