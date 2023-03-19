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00:30 (мск), источник: ТАСС

Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в матче чемпионата Италии по футболу

Шведский нападающий отметился забитым мячом в возрасте 41 года и 166 дней, превзойдя достижение Алессандро Костакурты.

Милан
УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 19 марта. Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился забитым мячом в гостевом матче против «Удинезе» в рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу и стал самым возрастным игроком в истории, которому удалось забить гол во встрече национального первенства.

Футбол

Италия 2022/2023
Тур 27, 18.03.2023, 22:45

Удинезе3Милан1

В компенсированное к первому тайму время Ибрагимович получил право пробить пенальти, но не смог переиграть вратаря соперника. Однако главный арбитр встречи попросил перебить одиннадцатиметровый, который форвард сумел реализовать на 4-й добавленной минуте. Между этими эпизодами красную карточку за неспортивное поведение получил главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил. На данный момент хозяева ведут в счете, в их составе забитыми мячами отметились Роберто Перейра (9-я минута) и Бету (45+6).

Ибрагимович забил гол в ворота «Удинезе» в возрасте 41 года и 166 дней. Он обошел по этому показателю бывшего защитника «Милана» и «Монцы» Алессандро Костакурту. Итальянец реализовал пенальти в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:2) 19 мая 2007 года. Футболист отметился точным ударом в возрасте 41 года и 25 дней.

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