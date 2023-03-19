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14:34 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» разгромило футболистов «Ислочи» в чемпионате Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победно стартовали в 33-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ИслочьЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: Белта

В домашнем поединке первого тура подопечные Вадима Скрипченко разгромили гостей из «Ислочи» со счетом 3:0. В начале игры отличился бразильский легионер Ориньо, а после перерыва его почин поддержали Владимир Хващинский и Владислав Морозов. В Бресте жодинское «Торпедо-БелАЗ» оказалось сильнее местных динамовцев — 1:0. Победный мяч на 58-й минуте встречи забил Евгений Шевченко, реализовавший пенальти. В этой игре было зафиксировано первое удаление в новом чемпионате — сразу после окончания первого тайма прямую красную карточку получил полузащитник брестчан Эдгар Олехнович.

Результаты других матчей: «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:1, «Гомель» — БАТЭ (Борисов) — 0:2, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 2:0.

Сегодня состоятся заключительные поединки первого тура. Серебряный призер прошлого первенства столичный «Энергетик-БГУ» примет «Слуцк», а вернувшиеся в высшую лигу футболисты «Сморгони» встретятся с бобруйской «Белшиной». Футболисты гродненского «Немана» пропускают стартовый тур.

Динамо Мн
3:0
Первый тайм: 0:0
Ислочь
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