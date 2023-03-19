Минское «Динамо» разгромило футболистов «Ислочи» в чемпионате Беларуси

В домашнем поединке первого тура подопечные Вадима Скрипченко разгромили гостей из «Ислочи» со счетом 3:0. В начале игры отличился бразильский легионер Ориньо, а после перерыва его почин поддержали Владимир Хващинский и Владислав Морозов. В Бресте жодинское «Торпедо-БелАЗ» оказалось сильнее местных динамовцев — 1:0. Победный мяч на 58-й минуте встречи забил Евгений Шевченко, реализовавший пенальти. В этой игре было зафиксировано первое удаление в новом чемпионате — сразу после окончания первого тайма прямую красную карточку получил полузащитник брестчан Эдгар Олехнович.