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16:02 (мск), источник: Sports.Ru

Бензема, Винисиус, Вальверде, Азар — в заявке «Реала» на матч с «Барселоной»

«Реал» огласил заявку на матч против «Барселоны».

Реал
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Источник: Reuters

«Барселона» сегодня примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.

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