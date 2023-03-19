Бензема, Винисиус, Вальверде, Азар — в заявке «Реала» на матч с «Барселоной»
«Реал» огласил заявку на матч против «Барселоны».
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БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Реал» огласил заявку на матч против «Барселоны».
«Барселона» сегодня примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Ферлан Менди;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.