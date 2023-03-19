«Энергетик-БГУ» выиграл у футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичный «Энергетик-БГУ» одолел на своем поле футболистов «Слуцка» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный гол в этой игре забил Илья Грищенко, отличившийся на 33-й минуте игры.