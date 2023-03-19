«Энергетик-БГУ» выиграл у футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичный «Энергетик-БГУ» одолел на своем поле футболистов «Слуцка» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный гол в этой игре забил Илья Грищенко, отличившийся на 33-й минуте игры.
В другом сегодняшнем матче футболисты «Сморгони» в Островце с таким же результатом — 1:0 — взяли верх над бобруйской «Белшиной». Незадолго до окончания встречи гол забил Матвей Дуксо.
Результаты остальных игр: «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 3:0, «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:1, «Гомель» — БАТЭ (Борисов) — 0:2, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 2:0. Футболисты гродненского «Немана» пропускали стартовый тур.
Во втором туре встречаются:
31 марта. «Нафтан» — «Гомель»;
1 апреля. «Слуцк» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» — «Сморгонь», «Ислочь» — «Динамо» (Брест);
2 апреля. БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Неман» — «Шахтер», «Славия» — «Динамо» (Минск).